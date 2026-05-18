К большим бедам в доме! Что запрещено на Иова Горошника, 19 мая 2026 года

Он был поражён проказой и сидел в гноище, но даже тогда не отрёкся от Господа, сказав: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!». За свою стойкость он был вознаграждён: Бог вернул ему здоровье, богатство и даровал новых детей (у него родилось ещё семеро сыновей и три дочери). На Руси его почитали как покровителя терпения, силы духа и земледельцев.