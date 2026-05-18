Что запрещено на Иова Горошника, 19 мая 2026 года

В светском календаре 19 мая — это день, когда детство, тепло и здоровье встречаются в одном дне, редкий календарный триптих, где прошлое, быт и профессия сплелись в тугой узел.
День пионерии — о красных галстуках, горнах и юных ленинцах, строивших светлое будущее.
День русской печи — о царице избы, которая грела, кормила и лечила наших предков.
И День фармацевта — о тех, кто сегодня заботится о нашем здоровье у аптечной стойки.
Взвейтесь кострами, синие ночи!
19 мая 1922 года на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Рождение пионерии — история про ребрендинг: за основу взяли скаутское движение, существовавшее в России с 1909 года, наполнив его коммунистическим содержанием. Идейным вдохновителем выступила Надежда Крупская, а практическую реализацию поручили литератору Иннокентию Жукову — именно он предложил название «пионер», сохранил скаутский лозунг «Будь готов!» и игровой подход к воспитанию.
В 1924 году организации присвоили имя Ленина, а в 1926-м она стала официально называться Всесоюзной пионерской организацией имени В. И. Ленина.
Красный галстук был своего рода пропуском во взрослую жизнь.
В пионеры принимали школьников от 9 до 14 лет — на торжественной линейке, с клятвой, горном и барабаном. Главный атрибут — красный галстук, символ единства трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Без него в школу прийти было невозможно; пионер обязан был настирывать и наглаживать его ежедневно.
Пионерская жизнь была насыщенной. Сбор металлолома и макулатуры, тимуровское движение, конкурс строя и песни, походы, пионерские костры и легендарная «Зарница». Лучших принимали в пионеры 22 апреля — в день рождения Ленина, остальных — 19 мая. За годы существования организации через неё прошло более 210 миллионов человек.
Что сегодня?
В 1991 году с распадом СССР пионерская организация прекратила существование. Но 19 мая из календаря не исчез — теперь это День детских общественных объединений. «Юнармия», «Движение первых», Российское движение школьников — современные наследники пионерских традиций. Да и «Зарница» никуда не делась: только теперь она выглядит иначе, но суть осталась — команда, дух, победа.
Русская печь: царица избы.
Пока пионеры маршировали под барабанную дробь, в русских деревнях царила совсем другая власть — печь. 19 мая — День русской печи, и дата выбрана не случайно: к этому времени холода окончательно отступали, и печь прекращали топить до следующей осени.
В жизни крестьянина печь занимала центральное место. Не просто отопительный прибор, а настоящий многофункциональный центр: она грела, кормила, лечила, сушила, стирала и даже предсказывала погоду. Её ласково называли «царицей русской избы», «кормилицей» и «матушкой».
С печью связано множество поверий и примет:
О родах: печную заслонку открывали, чтобы женщина родила быстро и легко.
О здоровье: родители смотрели на огонь при рождении ребёнка: тихо горит — чадо будет спокойным, потух — жди забияку.
О погоде: поленья потрескивают — быть морозам, горят с гудящим шумом — жди бурана, дрова гаснут — к оттепели.
О доме: во время выпечки хлеба на печи не сидели — плохая примета. А заслонку закрывали, когда кто-то уезжал в дальний путь — чтобы разговоры о нём не вылетели в трубу.
В фольклоре печь — полноправный персонаж. Емеля ездил на ней к царю, Илья Муромец пролежал на ней 33 года, а после исцеления совершал подвиги.
Почему печь — это про нас?
В 2024 году праздник русской печи отмечали в домах культуры, фольклорных программах и отделениях дневного пребывания. Пожилые люди надевали народные костюмы, водили хороводы, вспоминали прибаутки и, конечно, угощались тем, «что есть в печи, на стол мечи» — пирогами, блинами, ароматными булочками.
Печь — больше, чем музейный экспонат. Это напоминание о том, что дом держится на тепле. Буквальном и переносном.
Фармацевт: здоровье у первого стола.
Третий праздник — самый молодой и, возможно, самый практичный. День фармацевтического работника в России отмечается с 2021 года. Инициатором выступил Общероссийский народный фронт, а дату выбрали со смыслом: 19 мая 1581 года по приказу Ивана Грозного открылась первая на Руси аптека.
Первая аптека была не просто торговой точкой, а производственной лабораторией — в ней не только продавали готовые препараты, но и занимались изготовлением собственных лекарств. Тогда, как и сегодня, аптекарь был не продавцом, а помощником врача.
Сегодня фармацевты и провизоры — одни из самых доступных медицинских специалистов. Не надо записываться за неделю, не надо ждать в очереди — просто подойти к первому столу, описать симптомы и получить квалифицированную консультацию.
Эти три праздника на одной дате — три способа беречь человека.
Пионерия — о воспитании духа и коллектива, об идее, что будущее начинается с детей.
Русская печь — о физическом тепле и уюте, о мудрости предков, умевших из всего извлекать пользу.
Фармацевт — о здоровье здесь и сейчас, о том, что современная медицина начинается с первой таблетки, которую тебе рекомендовал провизор.
Праведный Иов: символ терпения и веры.
А в церковном календаре это день памяти праведного Иова Многострадального — ветхозаветного святого, жившего в древней Аравии за 2 000 лет до Рождества Христова, ставшего символом безграничного терпения и веры. Он был богат, счастлив и имел десятерых детей. Когда Бог позволил сатане испытать его веру, Иов потерял всё — имущество, детей, здоровье.
Он был поражён проказой и сидел в гноище, но даже тогда не отрёкся от Господа, сказав: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!». За свою стойкость он был вознаграждён: Бог вернул ему здоровье, богатство и даровал новых детей (у него родилось ещё семеро сыновей и три дочери). На Руси его почитали как покровителя терпения, силы духа и земледельцев.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Иов Горошник, Огуречник, Росенник, Белые горохи.
К этому времени на Руси устанавливалось стабильное тепло, и наступало время массового сева гороха, а также посадки огурцов, бобов, тыквы и кукурузы. Крестьяне говорили: «Иов росы распустил» — потому что именно с этого дня начинали выпадать обильные утренние росы.
Росенник: традиции дня.
Второе название — «Росенник» — подчёркивает особое значение утренней влаги: считалось, что «божья» роса в этот день обладает целебной силой и помогает растениям дать богатый урожай. Говорили: «Приходи работать на Белые горохи».
Соответственно, главное дело дня — сев гороха и посадка огурцов. У крестьян было множество правил для получения хорошего урожая:
Во-первых, сеять горох и сажать огурцы должны были только женщины. Верили, что мужская рука может испортить урожай, и тогда горох будет мелки 1f40 м и червивым.
Во-вторых, горох надо было сеять на закате солнца, когда птицы укладываются спать, чтобы они не склевали семена. Запрещалось сеять ранним утром и вдоль дороги — считалось, что так достаток из семьи уйдёт.
В-третьих, высаживать семена надо было при убывающей луне, на сырой земле и с учетом направления ветра: северный сулил жёсткий горох, западный или юго-западный — мелкий и червивый.
Обряды 19 мая: покататься по росе.
Особое значение придавалось утренней росе 19 мая.
Люди выходили босиком на траву и ходили по росе, веря, что это придаёт силы и крепкое здоровье. Катались по росистой земле, особенно детей — считалось, что так набираются здоровья на весь год. Умывались росой, чтобы улучшить здоровье и продлить красоту до старости. Собирали росу в рушник или полотенце, отжимали в сосуд и хранили для приготовления снадобий.
Девушки собирали росу на рушник, произносили любовный заговор, сушили и дарили возлюбленному — чтобы приворожить его.
И поскольку горох был главным продуктом дня, хозяйки готовили блюда из него, чтобы привлечь в дом достаток: гороховая каша, гороховый суп, гороховый кисель, пирожки или вареники или даже пельмени с горохом.
Горох имелся даже в самых бедных семьях и был основой рациона.
Кроме гороха и огурцов, 19 мая сажали тыкву, бобы и фасоль, кукурузу, свеклу (если на клёнах появились серёжки).
Огурцы поливали водой из колодца или родника — для богатого урожая.
Также в этот день было принято: проветривать и чистить дом, избавляться от зимней затхлости — считалось, что это защищает жилище от болезней и негатива; не оставлять на полу грязные вещи — чтобы не привлечь нищету.
Запреты дня: не ругаться, не злословить.
Чего категорически нельзя было делать 19 мая?
Бездельничать, лежать в постели — главный запрет дня. Считалось, что кто полежит без дела, может заболеть, отлежать себе бока, и они будут долго болеть.
Ссориться, ругаться, злословить — конфликт может привести к большим семейным неприятностям и бедам в доме.
Мужчинам — сеять горох и сажать огурцы — урожай будет плохим.
Топтать траву с росой без цели, смахивать росу попусту — можно лишиться здоровья.
Возвращаться домой за забытой вещью — даже если забыли что-то очень ценное, не возвращались, чтобы не привлечь неприятности.
Есть молочные продукты — считалось, что это может «отпугнуть» удачу.
Шить и вязать — нитки символизируют жизненные пути, их «запутывание» может привести к проблемам.
Нанимать работников — новый сотрудник окажется ленивым.
Ходить на рыбалку — во второй половине мая рыба начинает метать икру.
Одним словом, 19 мая — это день, когда природа щедро дарит свою целебную силу через росу, а горох становится символом достатка и сытости.
Центральное место занимает культ праведного Иова — образца терпения и стойкости, чья память особенно чтилась земледельцами, просившими у него помощи в посевных работах. Интересно переплетение христианского почитания ветхозаветного святого с древнейшими, дохристианскими верованиями в магическую силу утренней росы (умывание, катание, сбор в полотенце) — яркий пример народной магии здоровья и любовных чар.
Посев гороха с множеством правил (женщины, закат, убывающая луна, направление ветра) — архаичная аграрная магия, направленная на обеспечение богатого урожая. Многочисленные запреты (на безделье, на ссоры, на молочные продукты, на рукоделие) связаны с представлением о том, что в этот важный «посевной» день любое неверное действие может испортить будущий урожай и привлечь беду в дом.
Как прожить 19 мая: не бездельничайте.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Выйдите на утреннюю прогулку по росистой траве. Если живёте за городом или рядом есть парк с газоном, выйдите босиком на траву утром. Почувствуйте, как роса освежает, набирайтесь энергии. Даже если просто пройтись по парку — это уже отличный старт дня и дань древней традиции.
2. Посадите что-нибудь (если есть дача или подоконник). Следуя древней традиции, 19 мая — отличный день для посадки гороха, огурцов, тыквы, фасоли. Даже маленькая зелень на окне будет символическим началом нового цикла.
3. Приготовьте блюдо из гороха. Гороховый суп, каша или кисель — это не только вкусно, но и дань народной традиции. По древнему поверью, горох в этот день привлекает в дом достаток.
4. Проведите лёгкую уборку и проветривание. Следуя обычаю очищения дома от «зимней затхлости», проветрите комнаты, выбейте ковры, вытрите пыль. Свежий воздух и чистота улучшат настроение и энергетику жилища.
5. Не бездельничайте. День требует активности — займитесь делами, не лежите весь день в кровати, иначе, по поверью, можно заболеть.
6. Не ссорьтесь с близкими. Проведите день в мире и гармонии. Если чувствуете, что назревает конфликт — постарайтесь мягко уйти от него.
7. Не шейте и не вяжите. Отложите рукоделие на другой день — по примете, нитки могут «запутать» жизненные пути.
8. Не ешьте молочные продукты. Забавный запрет, но его легко соблюсти — временно замените молоко и сметану на другие продукты.
9. Умойтесь водой с доброй мыслью. Если нет росы, умойтесь просто прохладной водой, представляя, как она смывает усталость и дарит здоровье.
Приметы дня на 19 мая:
Большая роса утром и ясный день — к богатому урожаю огурцов и всяких овощей.
Нет росы утром — жди перемены погоды или дождя.
Росы мало — погода будет переменчивой, лето засушливым и малоурожайным.
Ночь тёплая — будет год огуречный, урожай хороший.
Ночь холодная — огурцы не уродятся.
Дождь — к дождливому остатку мая; если дождь идёт 19 мая, жди ещё десять дней дождя.
Пузыри на лужах во время дождя — холодная и сырая погода затянется.
Радуга после дождя — остаток мая будет засушливым.
Осы строят гнёзда на открытых местах — к сырому лету.
Много майских жуков — к засухе.
Гром гремит — к ненастному лету.
Северный ветер — к сырому июню.
Утренний туман — к ясной и сухой погоде в ближайшие дни.