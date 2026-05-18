В Ростове появится новая площадь Тракторостроителей

На пересечении улиц 50-летия Ростсельмаша и Киргизской появится площадь Тракторостроителей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова официально дали имя новому общественному пространству в Первомайском районе. Глава администрации города Александр Скрябин утвердил решение о создании площади Тракторостроителей.

Основанием для такого шага стали рекомендации специальной комиссии, которая занимается вопросами городских названий и увековечения памяти. Именно она выступила с инициативой, чтобы отметить заслуги работников местного завода.

Теперь департаменту архитектуры и градостроительства предстоит закрепить новый статус территории в официальных реестрах.

Место для новой площади выбрано на территории Первомайского района — на пересечении улиц 50-летия Ростсельмаша и Киргизской.

