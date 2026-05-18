Восемь школьников из России стали участниками Азиатской олимпиады по физике

Участниками Азиатской олимпиады по физике (Asian Physics Olympiad, APhO) стали восемь российских школьников. Подготовка детей к олимпиадам ведется в том числе по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Всего в состязании принимают участие более 205 ребят из 27 стран, включая Австралию, Канаду, Китай, Вьетнам и другие. Им необходимо продемонстрировать свои знания и навыки по предмету в двух турах: теоретическом и практическом. Российская сборная проходила подготовку к состязанию на учебно-тренировочных сборах, организованных на базе Московского физико-технического института (МФТИ).
В состав сборной команды России вошли ученики Физтех-лицея Александр Ахремов, Роман Воробьев, Ярослав Доброхвалов, Ксения Карпович, Игорь Сорокин, Богдан Яйцевский, ученик калининградского лицея № 23 Артем Еремин и Иван Пругло из школы № 179 в Москве. Руководителем сборной стал директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.