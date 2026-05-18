Локо-Банк зароет единственный офис в Перми

С 11 июля текущего года в Прикамье закроется единственное отделение Локо-Банка по ул. Революции, 20, сообщается на сайте кредитной организации. «Закрытие офиса связано с развитием в Локо цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами», — указано в сообщении. Ранее Локо-Банк закрыл офисы в Самаре и Екатеринбурге. В итоге у кредитной организации останется 18 офисов в 9 городах страны.