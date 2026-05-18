Помещения бывшей детской поликлиники № 4 в Липецке подорожали до 71 млн

В Липецке на электронный аукцион вновь выставили бывшие помещения поликлиники на первом этаже пятиэтажки на улице Филипченко, 5. Общая площадь объектов составляет 1,3 тыс. кв. м. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота с прошлого аукциона выросла с 69,7 млн до 70,9 млн руб. Тогда торги, проведенные в феврале, не состоялись в связи с отсутствием заявок.