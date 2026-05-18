Уникальные архивы о Калининграде и штурме Кенигсберга представили на выставке в Москве

В Москве в Государственной публичной исторической библиотеке открылась выставка «Калининград — форпост России», посвященная 80-летию образования Калининградской области и событиям Восточно-Прусской операции 1945 года.
Экспозиция рассказывает о штурме Кенигсберга, а также о последующем вхождении части Восточной Пруссии в состав Советского Союза.
На выставке представили книги, исторические фотографии, архивные документы, карты боев, журналы и мемуары участников тех событий.
Особое внимание на выставке уделили роли Балтийского флота в Восточно-Прусской операции, штурму Пиллау, а также великим советским военачальникам — Александру Василевскому, Ивану Баграмяну и Владимиру Трибуце.