Количество уголовных дел в отношении школьников и студентов резко выросло

МВД России официально сообщило, что в Калининградской области местные оперативники задержали двух 17-летних юношей, прибывших в регион из Краснодарского края. Они обвиняются в крупном мошенничестве.
— Злоумышленники по указанию кураторов должны были забрать деньги у обманутых аферистами пенсионерок, — прокомментировали задержание молодых людей в полицейском ведомстве.
Одной из жертв мошенничества стала 78-летняя женщина. Схема была, увы, известная. Ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником службы соцзащиты, и рассказал о якобы положенных ей субсидиях от государства. Доверчивая женщина продиктовала ему коды из смс-сообщений. Потом ей позвонил некто, представившийся сотрудником правоохранительных органов, — предупредил пенсионерку о том, что на ее имя аферисты оформили доверенность, по которой производится финансирование враждебного нашей стране иностранного государства.
Он убедил пенсионерку передать курьеру деньги «для декларирования». В итоге пожилая женщина отдала криминальному посыльному 2,7 млн рублей. Точно по такой же схеме 17-летний друг того несовершеннолетнего курьера забрал 545 тысяч рублей у 72-летней калининградки. Этого пособника мошенников вычислили очень быстро и задержали в одной из гостиниц Калининграда. На допросе юноша рассказал, что о таком легком виде заработке узнал от своего приятеля и согласился поучаствовать.
— Исполняя роль курьеров, юноши по указанию нанимателей забирали сбережения у пожилых людей и переводили на реквизиты «работодателей», оставляя себе 10 тысяч рублей от каждой суммы в качестве вознаграждения. Билеты на самолет и проживание в гостинице оплачивали «кураторы» несовершеннолетних, — рассказали сотрудники полиции.
Собранные оперативниками материалы на этих юношей были переданы в СУ СК России по Калининградской области. И, как выражаются юристы, в подразделении Следственного комитета «было принято процессуальное решение» — возбудить и расследовать уголовные преступления приезжих молодых людей.
На сегодняшний день по решению суда молодой человек, забравший 2,7 млн рублей у пенсионерки, отправлен под стражу. Он будет отвечать на вопросы следователя под охраной и из камеры изолятора. А его друг, забравший полмиллиона рублей, на время следственных действий помещен под домашний арест.
Полицейские же ведут оперативное сопровождение расследования этих уголовных дел.
Задержание любителей легких денег, проехавших за ними через всю страну, стало очередным и аналогичным. Ведь, по данным полицейского ведомства, число уголовных дел в отношении школьников и студентов выросло в 75 раз по сравнению с годом ранее. Причина — украинские мошенники, которые зарабатывают на желании отдельных молодых людей мало работать и много получать.
Абсолютное большинство возбужденных против несовершеннолетних уголовных дел — о соучастии в краже денег жертв или дропперстве. Молодой человек видит предложение о легком заработке, откликается, его просят всего лишь забрать посылочку или оформить банковскую карту на себя и передать ее данные. Обещают полную безопасность, платят минимум — 5−20 тысяч рублей за карту. Итог — задержание, реальный срок, сломанная судьба. Сейчас 60% всех задержанных дропперов — люди младше 24 лет. По информации банков в нынешнем году в России продолжают работать около 400 мошеннических кол-центров. В прошлом году ущерб от их деятельности составил 295 млрд рублей. Из них 14 млрд — исключительно личные сбережения людей, которые банки и силовики смогли спасти.
Правда, пик атак пришелся на 2024 год. Тогда было зафиксировано 22 млн попыток мошенничества.
В 2025 году зарегистрировано 345 тысяч таких преступлений против почти 380 тысяч годом ранее.