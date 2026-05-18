Количество уголовных дел в отношении школьников и студентов резко выросло

Абсолютное большинство возбужденных против несовершеннолетних уголовных дел — о соучастии в краже денег жертв или дропперстве. Молодой человек видит предложение о легком заработке, откликается, его просят всего лишь забрать посылочку или оформить банковскую карту на себя и передать ее данные. Обещают полную безопасность, платят минимум — 5−20 тысяч рублей за карту. Итог — задержание, реальный срок, сломанная судьба. Сейчас 60% всех задержанных дропперов — люди младше 24 лет. По информации банков в нынешнем году в России продолжают работать около 400 мошеннических кол-центров. В прошлом году ущерб от их деятельности составил 295 млрд рублей. Из них 14 млрд — исключительно личные сбережения людей, которые банки и силовики смогли спасти.