Директора по финансам ростовского завода осудили на четыре года за мошенничество

Речь идет о хищении более чем на два млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директор по финансам ростовского завода получил четыре года колонии за мошенничество. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в Советском районном суде Донской столицы.

Там вынесли приговор в отношении директора по финансам ООО «10-ГПЗ».

— Следствие выяснило, что представитель предприятия вместе с сообщниками совершил крупное хищение. Он обманул руководство и воспользовался своим высоким постом. Ущерб от его действий достиг 2 млрд 238 млн рублей, — рассказали в суде.

Уточняется, что на первых этапах расследования с обвиняемым заключили досудебное соглашение. В суде он полностью признал свою вину.

— Судья признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил наказание в виде четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.

Также мужчине запретили три года занимать должности, связанные с управлением коммерческими фирмами. Кроме того, его обязали выплатить штраф — полмиллиона рублей в пользу государства.

Все гражданские иски потерпевших суд полностью удовлетворил. Сумма та же — больше 2,2 миллиарда рублей.

Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу.

