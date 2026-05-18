Директора по финансам ростовского завода осудили на четыре года за мошенничество

Директор по финансам ростовского завода получил четыре года колонии за мошенничество. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в Советском районном суде Донской столицы.
Там вынесли приговор в отношении директора по финансам ООО «10-ГПЗ».
— Следствие выяснило, что представитель предприятия вместе с сообщниками совершил крупное хищение. Он обманул руководство и воспользовался своим высоким постом. Ущерб от его действий достиг 2 млрд 238 млн рублей, — рассказали в суде.
Уточняется, что на первых этапах расследования с обвиняемым заключили досудебное соглашение. В суде он полностью признал свою вину.
— Судья признал его виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил наказание в виде четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.
Также мужчине запретили три года занимать должности, связанные с управлением коммерческими фирмами. Кроме того, его обязали выплатить штраф — полмиллиона рублей в пользу государства.
Все гражданские иски потерпевших суд полностью удовлетворил. Сумма та же — больше 2,2 миллиарда рублей.
Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу.
