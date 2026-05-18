Свен Карич заявил, что готов остаться в «Пари НН» после вылета из РПЛ

Его контракт с «Пари НН» действует ещё один год.

Источник: Нижегородская правда

Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич в беседе с Metaratings.ru прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и выразил готовность продолжить выступления за клуб.

По словам Карича, команда приложила все усилия для сохранения прописки в РПЛ, но этого оказалось недостаточно. На протяжении сезона команда пережила несколько неудачных периодов, которые существенно повлияли на итоговые результаты. Несмотря на это, Свен подчеркнул, что каждый игрок и весь клуб старались до последнего, чтобы «Пари НН» остался в элите российского футбола.

Карич заявил, что готов остаться в клубе и помочь команде вернуться в РПЛ как можно скорее. Его контракт с «Пари НН» действует ещё один год, и он намерен приложить все усилия как на футбольном поле, так и за его пределами, чтобы достичь этой цели.

Словенский защитник присоединился к «Пари НН» в 2024 году. По итогам сезона команда заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка, и вместе с «Сочи» вынуждена покинуть высший дивизион, перейдя в Лигу Pari.

Напомним, ещё до вылета нижегородской команды из РПЛ агент Карича Горан Шукало подтвердил интерес к игроку со стороны нескольких клубов, но подчеркнул, что приоритетом для Карича и его представителей остается сохранение его места в «Пари НН».