Мишустин оценил нижегородскую демографическую программу «Основа»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин высоко оценил нижегородскую инициативу по народосбережению — программу «Основа». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX. Промежуточные результаты проекта были представлены премьер-министру и членам федерального кабмина во время осмотра стендов конференции «ЦИПР».
Программа «Основа» направлена на поддержку молодых родителей и улучшение демографической ситуации в регионе. На сегодняшний день в области уже выдано более 14,5 тысяч свидетельств на получение выплат по 1 миллиону рублей при рождении ребенка, оказывается помощь женщинам в кризисных ситуациях, а также предоставляются подарки новорожденным и услуги социальных нянь. С момента запуска проекта суммарный коэффициент рождаемости за год увеличился почти на 6%, а за четыре месяца 2026 года вырос еще на 2%.
Кроме того, глава региона рассказал гостям об исторической значимости Нижегородской ярмарки, которой в этом году посвящен стенд области. Именно здесь 130 лет назад прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка, где был представлен первый в стране трамвай, ставший символом индустриального прорыва.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин выступил на «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде.