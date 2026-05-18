Мишустин оценил нижегородскую демографическую программу «Основа»

Программа «Основа» направлена на поддержку молодых родителей и улучшение демографической ситуации в регионе. На сегодняшний день в области уже выдано более 14,5 тысяч свидетельств на получение выплат по 1 миллиону рублей при рождении ребенка, оказывается помощь женщинам в кризисных ситуациях, а также предоставляются подарки новорожденным и услуги социальных нянь. С момента запуска проекта суммарный коэффициент рождаемости за год увеличился почти на 6%, а за четыре месяца 2026 года вырос еще на 2%.