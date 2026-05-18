Современный музей — это платформа для дискуссий, социальных изменений, работы с сообществом. Он задает вопросы вместо того, чтобы давать готовые ответы. Большую роль сейчас стали играть практики медиации. Раньше пространство музея подчеркивало дистанцию, сейчас посетитель — соавтор, а зачастую и главный герой. Поменялась роль и коллекции музея — сейчас это прежде всего ресурс для интерпретации. Важна не только ценность предмета, но и его связи с современностью, другими дисциплинами, с разными культурами. Мы начали так делать в трилогии «Названо Вазари» и продолжаем в других выставках, в том числе и в только что закрывшемся «Вечном барокко».