Признание как мотивация: зачем педагоги едут в села и участвуют в конкурсах

Педагогика в России на взлете: по итогам прошлого года конкурс в педагогические вузы Минпросвещения России достигал 12 человек на бюджетное место. Эта профессия неслучайно привлекает все больше внимания: по нацпроекту «Молодёжь и дети» в стране вводят новые меры поддержки педагогов, а условия их работы делают комфортнее. Рассказываем, зачем преподаватель математики переехала в якутское село с морозами под пятьдесят градусов и как учитель химии из Нижнего Новгорода победил больше тысячи соперников на конкурсе.
Как математик нашла работу мечты на краю света.
В маленьком селе Туойдах в Якутии живет меньше 200 человек. Ближайший город — в нескольких часах езды по бездорожью. А зимой здесь морозы под пятьдесят градусов. Несмотря на это сюда четыре года назад из Республики Тыва по программе «Земский учитель» вместе со своей семьей переехала учитель математики Ильяна Когоол.
«Выбрала из-за красивых пейзажей, — объясняет педагог. — И культура здешнего малочисленного народа оказалась мне близка».
К тому моменту учитель уже много лет проработала в школе, была наставником для молодых коллег. И когда появилась возможность поучаствовать в проекте, решалась недолго. Говорит, что не прогадала: Ильяну встретили гостеприимно, предоставили служебное жилье в новом доме, который построили специально для педагогов. Школа села Туойдах по-деревенски скромная — одноэтажная и деревянная, зато очень уютная. Каждый год в классах делают косметический ремонт, а недавно там открыли центр «Точка роста» — с современным оборудованием для занятий. Новому учителю сразу доверили классное руководство. Сейчас ее ребята уже выпускники — оканчивают девятый.
«Мы с родителями учеников стали одной большой дружной семьей, — рассказывает наша героиня. — Никаких трудностей не возникло».
Дети, которых учит Ильяна, регулярно участвуют в олимпиадах и соревнованиях. Например, в региональном фестивале юных математиков и физиков «Дьоҕур» (это слово с якутского переводится как «способность»), в математических боях, в олимпиаде имени Колесникова и других состязаниях.
Вместе с Ильяной Когоол в село переехал ее сын — тогда он был еще дошкольником. Мальчик быстро освоился, нашел приятелей и даже выучил якутский язык. Сейчас он в третьем классе, учится на отлично, играет на древнем музыкальном инструменте хомусе и поет в фольклорном ансамбле.
«Профессия требует постоянного движения, личностного роста, — говорит педагог. — Для меня таким обновлением стала программа “Земский учитель”». Она рискнула — и оказалась права. Село, куда редко заезжают чужие, для нее стало домом.
Кстати, подробнее об участии в программе «Земский учитель», а также об актуальных вакансиях, можно узнать на официальном сайте. Участникам выплачивают миллион рублей, а в отдельных регионах страны — два. Главное условие — нужно отработать пять лет в сельской школе. В 2025 году по этой программе закрыли 599 вакансий в 79 регионах. В 2026-м мест станет больше — 1216, заявки уже подали больше восьми тысяч человек.
Сода, уксус и 1250 соперников: история нижегородского учителя.
Роман Смирнов ведет химию в школе № 118 Нижнего Новгорода. Свои уроки он строит не на сухих формулах, а на том, чем люди живут каждый день. Вместо нудного пересказа параграфа — живой эксперимент с понятным результатом. Вместо абстрактных реакций из учебника — сода и уксус, которые шипят в тесте для выпечки. Так ребята перестают бояться сложного предмета и начинают им интересоваться.
Недавно педагог доказал, что его метод работает не только в школе. В этом году он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» и теперь представит Нижегородскую область в финале.
Путь к победе оказался долгим. На старте в регионе собралось почти 1250 преподавателей. Испытания начались еще в декабре. Участники давали открытые уроки, проводили мастер-классы, проходили блицтурниры и педагогические интервью. С каждым туром круг претендентов сужался. В финале осталось семеро. Они представили видеовизитки и продемонстрировали свои фирменные методики. Роман Смирнов оказался сильнейшим.
Для учителя конкурс — это не просто соревнование. Он говорит, что признание учеников для него важнее любой награды. «Состязание начинается и заканчивается, а ребята остаются. Каждый год новые лица, и это долгий, увлекательный процесс», — рассказывает Роман.
Сам конкурс «Учитель года России» проводится уже больше 35 лет. Министерство просвещения вместе с профсоюзом работников образования организуют его, чтобы поддержать талантливых педагогов, распространять лучшие практики и поднимать престиж профессии. Этапы идут один за другим, а в финале встречаются 89 участников — по одному от каждого региона. Победитель получает денежный приз и на целый год становится советником министра просвещения. Имя абсолютного лидера «Учителя года России — 2026» объявят в октябре.
Молодежь снова идет в школу — теперь учителями.
Оба героя нашего материала нашли в школе то, что им по душе: живой контакт с детьми, возможность пробовать новое и видеть результат. Но такие истории появляются не на пустом месте.
По итогам приемной кампании 2025 года в педагогических вузах Минпросвещения за бюджетное место боролись 12 человек. Педагогика вошла в тройку самых востребованных направлений. В школах сегодня работают больше 346 тысяч учителей младше 39 лет — это почти треть от общего числа. То есть в профессию идет немало молодых людей.
Объяснений этому несколько. Во-первых, по нацпроекту «Молодёжь и дети» действуют меры поддержки педагогов. Для классных руководителей и советников директоров по воспитанию есть ежемесячные выплаты. Действует программа «Земский учитель» — учителя, переезжающие туда, где не хватает педагогов, получают не только новую работу, но и финансовую поддержку.
Во-вторых, обновляют сами школы. С 2019 года построили больше 1700 новых зданий. С 2022-го капитально отремонтировали 6500 учебных заведений. Появляются современные оснащенные кабинеты и лаборатории, новые образовательные пространства. Для будущих учителей в 2025-м создали 37 комплексных образовательно-воспитательных кластеров на базе педвузов — с естественно-научными лабораториями, кабинетами труда и военно-патриотическими центрами.
В-третьих, у педагогов есть способы заявить о себе. Конкурс «Учитель года России» дает возможность не только выиграть приз, но и стать советником министра просвещения. Телешоу «Классная тема!» позволяет провести урок на федеральном канале — в четвертом сезоне подали 6,7 тысячи заявок. Заявки на пятый сезон принимают до 31 мая.
«Наша задача — поддержать тех, кто выбирает путь учителя, создать условия для профессионального развития и показать, что современная школа — это пространство возможностей. Именно благодаря планомерной работе по поддержке учителей, в том числе реализации национального проекта “Молодёжь и дети”, мы видим закономерный результат. В школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными технологиями, используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Это важный ресурс для развития всей системы образования», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
К слову, для тех, кто рассматривает педагогику как будущий профессиональный путь, работает портал «Будьучителем.рф».
