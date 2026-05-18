Признание как мотивация: зачем педагоги едут в села и участвуют в конкурсах

К тому моменту учитель уже много лет проработала в школе, была наставником для молодых коллег. И когда появилась возможность поучаствовать в проекте, решалась недолго. Говорит, что не прогадала: Ильяну встретили гостеприимно, предоставили служебное жилье в новом доме, который построили специально для педагогов. Школа села Туойдах по-деревенски скромная — одноэтажная и деревянная, зато очень уютная. Каждый год в классах делают косметический ремонт, а недавно там открыли центр «Точка роста» — с современным оборудованием для занятий. Новому учителю сразу доверили классное руководство. Сейчас ее ребята уже выпускники — оканчивают девятый.