В городе Спас-Клепики Рязанской области благоустроят улицу Просвещения

Въездную зону в город Спас-Клепики на улице Просвещения благоустроят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
Подрядная организация уже приступила к созданию пешеходной зоны — демонтировала старый тротуар и установила новый, а также продлила его до моста через реку Пру и в сторону вокзала. Кроме того, специалисты сделали новое освещение, еще запланирована замена стелы.
Благоустройство улицы Просвещения ведется комплексно и поэтапно. Так, в 2022 году проект преображения улиц Свободы и Просвещения стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах. На этих улицах сконцентрированы объекты культурного наследия и бизнеса, а также общественные пространства.
Напомним, что в Рязанской области продолжается голосование за объекты благоустройства 2027 года. Каждый житель региона может выбрать территорию на сайте. В настоящее время свой выбор сделали уже более 79 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.