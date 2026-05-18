Новая технология оплаты проезда в метро появилась в Нижнем Новгороде

Оплата осуществляется через популярный картографический сервис 2ГИС в соответствии с утвержденным регулируемым тарифом на разовую поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, можно построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль. После оплаты приложение сформирует QR-код, который действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели.