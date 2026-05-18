Новая технология оплаты проезда в метро появилась в Нижнем Новгороде

Новый способ оплаты в метро с использованием сервиса «Геопэй» появился у жителей и гостей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Сбера. Соглашение о развитии цифровых сервисов оплаты было подписано на конференции ЦИПР.
Сервис доступен на всех станциях нижегородского метро с 18 мая. Решение предоставляет новая бизнес-группа Сбер2B. Для оплаты достаточно смартфона с доступом в интернет.
Оплата осуществляется через популярный картографический сервис 2ГИС в соответствии с утвержденным регулируемым тарифом на разовую поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, можно построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль. После оплаты приложение сформирует QR-код, который действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели.
«Нижний Новгород стал первым городом в России, в котором мы адаптировали эту технологию для оплаты проезда в метро», — сказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Пётр Днепровский’Оплата проезда с помощью сервиса Сбер2B дополняет уже существующие способы оплаты проезда, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант прохода через турникет«, — отметил генеральный директор Сбер2B Леонид Лишневецкий.»В конечном счете это уменьшает время, которое пассажиры тратят перед турникетом, уменьшает очереди", — добавил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.