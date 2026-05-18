Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая технология оплаты проезда в метро появилась в Нижнем Новгороде

В городе запустили сервис «Геопэй».

Источник: Время

Новый способ оплаты в метро с использованием сервиса «Геопэй» появился у жителей и гостей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Сбера. Соглашение о развитии цифровых сервисов оплаты было подписано на конференции ЦИПР.

Сервис доступен на всех станциях нижегородского метро с 18 мая. Решение предоставляет новая бизнес-группа Сбер2B. Для оплаты достаточно смартфона с доступом в интернет.

Оплата осуществляется через популярный картографический сервис 2ГИС в соответствии с утвержденным регулируемым тарифом на разовую поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, можно построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль. После оплаты приложение сформирует QR-код, который действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели.

«Нижний Новгород стал первым городом в России, в котором мы адаптировали эту технологию для оплаты проезда в метро», — сказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Пётр Днепровский’Оплата проезда с помощью сервиса Сбер2B дополняет уже существующие способы оплаты проезда, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант прохода через турникет«, — отметил генеральный директор Сбер2B Леонид Лишневецкий.»В конечном счете это уменьшает время, которое пассажиры тратят перед турникетом, уменьшает очереди", — добавил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.