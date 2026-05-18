Число россиян, считающих рабочие профессии престижными, выросло до 74%

Согласно данным ВЦИОМ за первый квартал 2026 года, 74% россиян считают рабочие профессии престижными, в то время как в декабре прошлого года этот показатель составлял 72%. Популяризировать востребованные специальности, повысить статус человека труда призван национальный проект «Кадры», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Всестороннюю поддержку соискателям и работодателям оказывают кадровые центры «Работа России». Сейчас в стране работает более 1200 центров. В этом году в 14 регионах страны откроется еще 295 кадровых центров. Карьерные консультанты работают персонально с каждым человеком, выстраивая для него карьерную траекторию. После профориентации соискатель может повысить квалификацию или освоить новую профессию. Карьерный консультант подберет подходящие вакансии, организует собеседования, поможет с оформлением и адаптацией в новом коллективе.
Для тех, кто уже вышел на рынок труда, но хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне — 213 самых востребованных у работодателей профессий, в том числе 27 из них зарезервированы специально для участников СВО. На портале «Работа России» сейчас доступно около 5,7 тыс. образовательных программ. На данный момент подано более 84 тыс. заявок, что на треть превышает спрос 2025 года за аналогичный период.
Чтобы помочь молодым людям понять предпочтения, увидеть возможности и построить реалистичный путь от школьной парты к работе мечты, во всех регионах работает программа индивидуального карьерного сопровождения молодежи. Главная цель — создание понятного маршрута для школьников старших классов и студентов колледжей или вузов, начиная с профориентации и заканчивая успешным трудоустройством. В настоящее время около 5 млн школьников участвуют в разных профориентационных мероприятиях, а примерно 1 млн студентов прошли в кадровых центрах специальную оценку, насколько успешными они будут после получения диплома.
Специальные помощники есть и для организаций: кадровые консультанты сотрудничают со всеми работодателями, независимо от их формы собственности и численности персонала. У каждой организации свой персональный менеджер, который изучает ее запрос и на его основе формирует комплекс мер поддержки и сервисов. Это, например, подбор специалистов, массовый отбор, обучение и повышение квалификации специалистов, предоставление мер господдержки. Взаимодействие с работодателем происходит и в цифровом формате, на портале «Работа России».
А 18 мая в поддержку нацпроекта стартовала социальная рекламная кампания по популяризации рабочих специальностей. Героями роликов стали представители профессий «литейщик», «инженер», «агроном» и сотрудники кадровых центров «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.