Число россиян, считающих рабочие профессии престижными, выросло до 74%

Для тех, кто уже вышел на рынок труда, но хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне — 213 самых востребованных у работодателей профессий, в том числе 27 из них зарезервированы специально для участников СВО. На портале «Работа России» сейчас доступно около 5,7 тыс. образовательных программ. На данный момент подано более 84 тыс. заявок, что на треть превышает спрос 2025 года за аналогичный период.