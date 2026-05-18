Для строительства тепловой сети на аллее Смелых в Калининграде разрешили вырубить 131 дерево и 17 кустарников. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Порубочный билет выдали МП «Калининградтеплосеть». Работы проведут на земельном участке на аллее Смелых, 152А. Всего планируют вырубить 25 клёнов, 23 алычи, 22 вишни, 16 яблонь, десять ив, десять ольх, десять дубов, пять ясеней, четыре черёмухи, четыре сливы, два сумаха, а также 17 кустарников — восемь лещин, пять корзиночных ив, две чёрные бузины и по одному крыжовнику и гортензии.
Компенсационную стоимость не взимают. Взамен вырубаемых растений намерены высадить 95 вязов и 14 кустов ирги канадской.
Строительство тепловой сети на аллее Смелых, 152А необходимо для переключения потребителей угольной котельной. Работы проведёт ООО «Инжспецстрой». В начале мая с компанией заключили контракт на 62 миллиона рублей. Работы планируют закончить в 2027 году.
Всего в 2026-м в Калининграде собираются закрыть девять угольных котельных. Объекты расположены на улицах Гагарина, 41−45 и 55, Молодой Гвардии, 4, Барклая Де Толли, 17, Емельянова, 156, Энгельса, 51а, проспекте Победы, 199 и аллее Смелых, 152а. Потребителей переключают на источники тепловой энергии или на новые газовые БМК.