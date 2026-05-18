Для строительства тепловой сети на аллее Смелых в Калининграде разрешили вырубить 131 дерево

Порубочный билет выдали МП «Калининградтеплосеть». Работы проведут на земельном участке на аллее Смелых, 152А. Всего планируют вырубить 25 клёнов, 23 алычи, 22 вишни, 16 яблонь, десять ив, десять ольх, десять дубов, пять ясеней, четыре черёмухи, четыре сливы, два сумаха, а также 17 кустарников — восемь лещин, пять корзиночных ив, две чёрные бузины и по одному крыжовнику и гортензии.