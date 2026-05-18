День спецназа органов безопасности предложено отмечать в России 5 июля

Особая группа при наркоме внутренних дел 3 октября 1941 года была преобразована во 2-й отдел НКВД СССР с непосредственным подчинением народному комиссару с задачей «выполнения специальных оперативных задач». В тот же день войска Особой группы трансформировались в ставшую знаменитой Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, находившуюся в оперативном подчинении 2-го отдела, который позже, 18 января 1942 года, стал не менее знаменитым 4-м Управлением сначала НКВД, а затем народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР, добавил Матвеев. Весь период войны подразделение возглавлял легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Павел Анатольевич Судоплатов, чей 120-летний юбилей будет отмечаться в 2027 году, отметил историк.