На бизнес-завтраке в Воронеже обсудят электронные перевозочные документы

Бизнес-завтрак «Обязательные электронные перевозочные документы в 2026 году: кому и как переходить» состоится 20 мая в центре «Мой бизнес» Воронежа в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
К участию в мероприятии приглашают руководителей, логистов и бухгалтеров. Эксперты расскажут о государственных изменениях и контроле в сфере перевозочных документов, о реестре экспедиторов и поделятся реальными кейсами внедрения в формате живого диалога.
Бизнес-завтрак состоится по адресу: улица Свободы, 21. Участие в мероприятии бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.