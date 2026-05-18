Участник программы "Время героев" стал заместителем губернатора ЕАО

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Герой России, участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области, сообщили в проекте.
Отмечается, что Джафаров на новой должности будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операцией. Среди прочего это координация работы по поддержке участников СВО и членов их семей, увековечивание памяти о героях, оказание содействия волонтерским группам.
В проекте уточнили, что в июне 2025 года Джафаров стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».
Комментируя свое назначение, Джафаров подчеркнул важность развития системы, при которой ни один запрос от участника СВО или его семьи не останется без ответа. Так, по словам участника программы, в России уже формируется единый контур адресной помощи — от федеральных мер поддержки до региональных решений.
«Речь идет не только о текущей помощи, но и о долгосрочных задачах: реабилитации, профессиональной переподготовке, трудовой интеграции. Все это требует координации на уровне региона — и именно этим займемся в первую очередь», — приводятся слова Джафарова в публикации.
Уточняется, что в рамках программы Джафаров выбрал стажировку в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством наставника — министра Алексея Чекункова. После детального знакомства с работой министерства и посещения ряда регионов Дальнего Востока и Арктики участник «Времени Героев» выбрал основным местом стажировки Еврейскую автономную область, где его региональным наставником стала губернатор Мария Костюк.
«Уверена, что жизненный опыт и боевой путь офицера, преданность Родине и понимание задач в этой сфере помогут Олегу Джафарову выстроить эффективную работу по всем направлениям — в интересах наших защитников, их семей и всех, кто сегодня помогает фронту», — сказала Костюк, чьи слова приводятся в сообщении.
За боевые заслуги Джафаров удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом Мужества и медалью Жукова.
Ранее более 90 участников программы «Время героев» заняли новые должности.