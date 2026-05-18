Тихвин подвел итоги года в статусе столицы «Серебряного ожерелья России»

Итоги работы Тихвина в качестве столицы «Серебряного ожерелья России» в 2025 году подвели на заседании рабочей группы проекта, сообщили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области. За этот период в городе провели преобразования, в том числе в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
С докладом на заседании выступила председатель комитета по культуре и туризму области Ольга Мельникова. Она представила развернутый отчет о преобразованиях в Тихвине за время пребывания города в статусе столицы проекта.
Так, в исторической части города созданы комфортные условия для туристов и жителей. Там установили 15 арт-объектов, современную систему навигации с информационными щитами, адресными табличками и интерактивными стойками, обустроили туристско-информационный центр, внедрили «умные» системы видеонаблюдения.
Кроме того, благоустроили пешеходный маршрут на левом берегу реки Тихвинки у стен Успенского монастыря и установили художественную подсветку северной стены монастыря и бюста Маршала Мерецкова. В рамках цифровизации туристской отрасли запущен новый портал Тихвина (тихвин47.рф).
Также в городе прошли знаковые мероприятия федерального и регионального уровня: Рождественский и Пасхальный фестивали с участием Мариинского и Большого театров, пресс-тур для туроператоров и блогеров «Тихвин — город музыки и сказок». Совместно с Русским музеем был реализован проект «Музейные жемчужины».
По итогам года туристический поток в районе вырос на 48% — с 65 до 128 тыс. гостей. Тихвин принял 104 тыс. туристов, что почти вдвое больше населения. Посещаемость музеев выросла на 6,5%, а упоминаемость города в СМИ и соцсетях увеличилась на 200%. В планах — включение города в межрегиональный маршрут «Великий Русский Северный путь», а также проектирование реставрации двух зданий XVIII века под музей.
