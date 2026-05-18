Тихвин подвел итоги года в статусе столицы «Серебряного ожерелья России»

По итогам года туристический поток в районе вырос на 48% — с 65 до 128 тыс. гостей. Тихвин принял 104 тыс. туристов, что почти вдвое больше населения. Посещаемость музеев выросла на 6,5%, а упоминаемость города в СМИ и соцсетях увеличилась на 200%. В планах — включение города в межрегиональный маршрут «Великий Русский Северный путь», а также проектирование реставрации двух зданий XVIII века под музей.