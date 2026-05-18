СМИ: новый учебник по обществознанию для 11-х классов появится в школах с 2027 года

Государственный учебник по обществознанию для 11-х классов включен в федеральный перечень и должен поступить в российские школы с 1 сентября 2027 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
«С 1 сентября 27-го года в школу заходит и третий государственный учебник обществознания для 11-х классов», — сказал Кононов.
Он также сообщил, что единые государственные учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов начнут использоваться в школах с 1 сентября 2026 года.
«С первого сентября этого года девятые и десятые классы переходят на новые государственные учебники обществознания», — заявил Кононов.
Минпросвещения РФ включило учебники по обществознанию для 9-х, 10-х и 11-х классов под редакцией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень учебников.