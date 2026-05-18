Зампред севастопольского суда претендует на пост главы курского арбитража

Пост председателя курского арбитража вакантен с конца 2021 года, когда скончался его председатель Андрей Левашов. С сентября 2022 года судом в качестве и. о. руководит Александр Шумаков. В 2025 году рекомендацию на пост председателя суда получил судья 19-го арбитражного апелляционного суда Максим Воскобойников. После этого о назначении председателя не сообщалось.