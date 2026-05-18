Более 42 тыс. жителей Смоленской области обследовались в мобильных пунктах

Обследования в мобильных пунктах с начала этого года прошли уже более 42 тыс. жителей сел и деревень Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работа передвижных комплексов отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С начала года медицинские бригады совершили свыше 1,1 тыс. выездов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общее число осмотренных граждан в рамках работы мобильных комплексов увеличилось более чем на 18%.
Для того чтобы качественная диагностика была доступна не только взрослым, но и детям, в отдаленные районы регулярно выезжают специалисты ведущих медучреждений региона — Смоленской областной клинической больницы и Смоленской областной детской клинической больницы. Отметим, всего в регионе работают 52 передвижных мобильных комплекса. Графики работы мобильных бригад составляются заранее на весь год. Ознакомиться с ними можно на официальных сайтах медицинских организаций.
«Здоровье смолян — наш безусловный приоритет. Мы понимаем, как важно обеспечить качественную диагностику не только в крупных городах, но и в самых малых деревнях. Благодаря системной закупке передвижных медицинских комплексов — как по федеральной программе, так и по поручению губернатора Василия Николаевича Анохина за счет областных средств — нам удалось кратно увеличить количество выездов специалистов в районы», — отметила заместитель председателя правительства Смоленской области — министр здравоохранения региона Виктория Макарова.
Главная цель масштабной профилактической кампании — выявление опасных заболеваний на стадиях, когда лечение наиболее эффективно. За последний год доля впервые выявленных патологий в ходе профосмотров значительно выросла. Так, выявляемость болезней кровообращения возросла с 0,9% до 6,8%, сахарного диабета — с 2% до 5,2%, заболеваний органов дыхания — с 1,5% до 12,1%, злокачественных новообразований — с 3,3% до 4,7%. Всего в текущем году профилактическими мероприятиями планируется охватить 721 тыс. местных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.