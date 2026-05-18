Более 42 тыс. жителей Смоленской области обследовались в мобильных пунктах

Для того чтобы качественная диагностика была доступна не только взрослым, но и детям, в отдаленные районы регулярно выезжают специалисты ведущих медучреждений региона — Смоленской областной клинической больницы и Смоленской областной детской клинической больницы. Отметим, всего в регионе работают 52 передвижных мобильных комплекса. Графики работы мобильных бригад составляются заранее на весь год. Ознакомиться с ними можно на официальных сайтах медицинских организаций.