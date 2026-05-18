Волгоградский Госжилнадзор проверил пострадавший от взрыва газа дом

Специалисты Госжилнадзора по Волгоградской области провели проверку технического состояния дома № 1 по ул. Родина в Котельниково, который два с половиной года назад пострадал от взрыва газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, по итогам инспекции было установлено, что конструктивные элементы дома находятся в надлежащем техническом состоянии. А отопительный сезон в МКД прошел в штатном режиме, без каких-либо аварийных ситуаций.