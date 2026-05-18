В Петербурге прошел фестиваль современного танца «Пятилетка»

Фестиваль современного танца «Пятилетка» проходил с 27 апреля по 4 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Программа фестиваля объединила работы как опытных танцевальных коллективов, так и молодых авторов. В нее вошли постановки Игоря Клинского, Егора Фомина, Айсылу Мирхафизхан и других хореографов. Всего на фестивале представили 20 спектаклей разных жанров и стилей.
Открылся фестиваль на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда Александринского театра. В первый день зрители увидели перформанс «Ю-мен» Ивана Белозерцева, премьеру спектакля «Мотылек» норвежского хореографа Ю Стремгрена, а также сборник из трех постановок Александра Кукина. В последующие дни показы продолжились в Екатерининском собрании и на камерных площадках на Казанской улице.
