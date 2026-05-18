Беспрозванных планирует проехать по посёлкам Калининградской области

Именно Советск стал первым муниципалитетом, где Алексей Беспрозванных встретился с местными жителями и ответил на их вопросы в ноябре 2024 года. После этого он пообещал провести встречи с жителями в каждом муниципалитете. Комментаторы поинтересовались, планирует ли глава региона посетить Балтийск, Озерск, Черняховск. «Приеду в каждый муниципалитет, и обязательно встретимся не переживайте! Для меня это важно! — написал губернатор. — Обязательно со всеми встречусь и ко всем приеду. График составляем». Он также добавил, что предупреждать жителей о предстоящих встречах он будет за три дня до визитов в своем телеграм-канале и на странице «ВКонтакте». В итоге с ноября 2024 года по декабрь 2025 года Беспрозванных провел несколько таких встреч — пообщался с жителями Балтийска, Нестерова, Славска, Краснознаменска, Полесска, Гвардейска, Правдинска, Светлого, Мамоново и Ладушкина.