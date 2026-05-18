Беспрозванных планирует проехать по посёлкам Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании правительства 18 мая сообщил, что он собирается проехать по посёлкам региона, и предложил главам муниципалитетов подготовить ему планы развития этих населенных пунктов.
«В прошлом году объездил центральные города муниципалитетов. В этом году буду уделять время, буду проезжать все поселения, посёлки, [смотреть] что там происходят», — сказал Беспрозванных. Он сообщил, что главы муниципалитетов должны определять для себя приоритеты в развитии посёлков.
По словам губернатора, в некоторых поселках нет даже магазинов, отсутствует нормальное транспортное сообщение с другими населенными пунктами. «Те же благоустройство, остановки и так далее — всё это должно учитываться при равномерном развитии муниципалитета», — добавил он. Алексей Беспрозванных отметил, что «в регионе 50% населения живёт в муниципалитетах, и всё должно развиваться равномерно». При этом глава региона не уточнил, планирует ли во время своих поездок встречаться с жителями.
Отметим, что последние большие встречи губернатора с населением прошли в декабре 2025 года в Мамоново и Ладушкине. В марте Алексей Беспрозванных планировал отправиться в Советск, однако поездка состоялась только в Славск на открытие ФОКа, который даже после торжественной церемонии продолжает работать только в «тестовом режиме». В Советск поездка в итоге состоялась в конце апреля, однако большой встречи с населением не было.
Именно Советск стал первым муниципалитетом, где Алексей Беспрозванных встретился с местными жителями и ответил на их вопросы в ноябре 2024 года. После этого он пообещал провести встречи с жителями в каждом муниципалитете. Комментаторы поинтересовались, планирует ли глава региона посетить Балтийск, Озерск, Черняховск. «Приеду в каждый муниципалитет, и обязательно встретимся не переживайте! Для меня это важно! — написал губернатор. — Обязательно со всеми встречусь и ко всем приеду. График составляем». Он также добавил, что предупреждать жителей о предстоящих встречах он будет за три дня до визитов в своем телеграм-канале и на странице «ВКонтакте». В итоге с ноября 2024 года по декабрь 2025 года Беспрозванных провел несколько таких встреч — пообщался с жителями Балтийска, Нестерова, Славска, Краснознаменска, Полесска, Гвардейска, Правдинска, Светлого, Мамоново и Ладушкина.
Отметим, ранее прямые встречи с населением во время выездов в муниципалитеты практиковали экс-губернаторы Георгий Боос и Николай Цуканов. При Антоне Алиханове эта практика прекратилась.