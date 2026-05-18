Беспрозванных планирует проехать по посёлкам Калининградской области

Губернатор хочет посмотреть, что там происходит.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании правительства 18 мая сообщил, что он собирается проехать по посёлкам региона, и предложил главам муниципалитетов подготовить ему планы развития этих населенных пунктов.

«В прошлом году объездил центральные города муниципалитетов. В этом году буду уделять время, буду проезжать все поселения, посёлки, [смотреть] что там происходят», — сказал Беспрозванных. Он сообщил, что главы муниципалитетов должны определять для себя приоритеты в развитии посёлков.

По словам губернатора, в некоторых поселках нет даже магазинов, отсутствует нормальное транспортное сообщение с другими населенными пунктами. «Те же благоустройство, остановки и так далее — всё это должно учитываться при равномерном развитии муниципалитета», — добавил он. Алексей Беспрозванных отметил, что «в регионе 50% населения живёт в муниципалитетах, и всё должно развиваться равномерно». При этом глава региона не уточнил, планирует ли во время своих поездок встречаться с жителями.

Отметим, что последние большие встречи губернатора с населением прошли в декабре 2025 года в Мамоново и Ладушкине. В марте Алексей Беспрозванных планировал отправиться в Советск, однако поездка состоялась только в Славск на открытие ФОКа, который даже после торжественной церемонии продолжает работать только в «тестовом режиме». В Советск поездка в итоге состоялась в конце апреля, однако большой встречи с населением не было.

Именно Советск стал первым муниципалитетом, где Алексей Беспрозванных встретился с местными жителями и ответил на их вопросы в ноябре 2024 года. После этого он пообещал провести встречи с жителями в каждом муниципалитете. Комментаторы поинтересовались, планирует ли глава региона посетить Балтийск, Озерск, Черняховск. «Приеду в каждый муниципалитет, и обязательно встретимся не переживайте! Для меня это важно! — написал губернатор. — Обязательно со всеми встречусь и ко всем приеду. График составляем». Он также добавил, что предупреждать жителей о предстоящих встречах он будет за три дня до визитов в своем телеграм-канале и на странице «ВКонтакте». В итоге с ноября 2024 года по декабрь 2025 года Беспрозванных провел несколько таких встреч — пообщался с жителями Балтийска, Нестерова, Славска, Краснознаменска, Полесска, Гвардейска, Правдинска, Светлого, Мамоново и Ладушкина.

Отметим, ранее прямые встречи с населением во время выездов в муниципалитеты практиковали экс-губернаторы Георгий Боос и Николай Цуканов. При Антоне Алиханове эта практика прекратилась.