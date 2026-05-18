Народные приметы на 19 мая: сегодня опасно лежать на боку

Утренний туман сегодня обещает солнечную погоду в ближайшее время.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Иов Горошник. К этому дню начинали сеять горох. Работали поздно вечером, чтобы птицы не склевали семена. Мужчин к посевным работам не допускали, так как считалось, что только женская рука принесет достойный урожай.

Сегодня утром надо пройтись по росе, по приметам, это поможет укрепить здоровье.

Этот день стоит провести в трудах, чтобы не потерять здоровье. По поверьям, лежать на боку в День Иова Горошника опасно, лентяи рискуют получить боль во всем теле.

Беременным женщинам сегодня лучше не играть с чужими малышами. Сегодня надо избегать семейных ссор и скандалов, конфликт, возникший на Иова Горошника, затянется надолго.

Народные приметы на 19 мая:

— обильная роса утром — к хорошему урожаю огурцов;

— на калине появились сережки — пора сажать свеклу;

— утром на траве мало росы — к дождям;

— туман стелется — ближайшие дни будут солнечными;

— осы строят гнезда на открытых местах — к дождливому лету.

Источник: iz.ru.