В Мурманской области стартовал сезон любительского лова камчатского краба

Сезон любительского лова камчатского краба стартовал в Мурманской области, сообщили в министерстве туризма и предпринимательства региона. Развитие таких форматов событий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В этом сезоне туристы и местные жители смогут отправиться на морские экскурсии с возможностью легальной добычи камчатского краба. Такой формат позволяет совместить знакомство с арктической природой и участие в необычном гастрономическом приключении.
Для любительского лова в регионе определены восемь участков. В их числе — три зоны в Териберской губе, Святоносский залив, Ярнышный мыс, Малый Олений остров, Медвежья губа, а также участок от бухты Долгая Щель до Малонемецкой Западной бухты.
Одна приобретенная путевка дает рыбакам право выловить не более семи особей. Власти напоминают, что среди пойманных крабов не должно быть молодняка с карапаксом меньше 15 см или самок. Такие экземпляры после поимки нужно вернуть в естественную среду обитания.
Общий объем выделенной квоты на сезон составляет 180 тонн. Подробную информацию о правилах и условиях лова камчатского краба можно найти на сайте.
