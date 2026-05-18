В Тюмени прошла межрегиональная научно‑практическая конференция

Одними из ключевых тем стали клещевой энцефалит и профилактика столбняка.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональная научно‑практическая конференция «Инфекционные болезни: актуальные проблемы, мультидисциплинарный взгляд» прошла в Тюмени. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Конференция объединила специалистов из разных регионов России. Ключевыми темами встречи стали нейроинфекции, клещевой энцефалит и боррелиоз, иммунизация, лечение гепатита С, а также профилактика и терапия столбняка, бешенства и брюшного тифа. Обсуждение этих направлений позволило специалистам обменяться практическим опытом, рассмотреть редкие клинические случаи и определить подходы, которые могут способствовать повышению качества медицинской помощи.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.