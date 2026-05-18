Ввод жилья в Пермском крае за 4 месяца снизился почти на 20%

С начала 2026 года, с января по апрель, в Пермском крае было введено в эксплуатацию 6543 квартиры общей площадью 552 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 18,4% меньше, пишет «Business Class».
Индивидуальные застройщики сдали 376,7 тыс. кв. метров жилья, что на 17,6% меньше, чем за первые четыре месяца 2025 года. Кроме того, в регионе в январе-апреле ввели в эксплуатацию 120 нежилых объектов общей площадью почти 179 тыс. кв. метров.
Ранее «КП-Пермь» писала, что с начала 2026 года в Перми из аварийных домов получили новое жильё или денежные компенсации 552 человека. Общая площадь расселённых квартир составила почти 9,7 тысячи квадратных метров.