PARI продолжит поддерживать «Пари НН» после вылета в Первую лигу

В компании подчеркнули, что информация о возможной смене названия клуба не соответствует действительности.

Источник: Нижегородская правда

Букмекерская компания PARI подтвердила своё намерение и дальше поддерживать футбольный клуб «Пари НН», даже после его перехода в Первую лигу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В пресс-службе PARI подчеркнули, что информация о возможном изменении названия клуба не соответствует действительности. Компания продолжит выполнять свои обязательства перед командой.

«Мы изначально рассматривали это партнёрство не только как титульное спонсорство футбольной команды, но и как долгосрочную поддержку региона, болельщиков и локальных инициатив. В рамках сотрудничества продолжается реализация совместных проектов», — подчеркнули в компании.

Напомним, ФК «Пари НН» в элитном дивизионе выступал на протяжении пяти сезонов подряд. По итогам сезона 2025/2026 «Пари НН» занял 15-е место в РПЛ, набрав 23 очка, показав худший результат за всё это время. Вместе с «Сочи» (22 очка) команда вылетела из элитного дивизиона российского футбола.