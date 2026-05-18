На конференции «ЦИПР» обсудили повышение прозрачности поставок

Повышение прозрачности цепочки поставок и производственного взаимодействия благодаря обмену производственными данными обсудили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Федеральном центре компетенций (ФЦК).
«Выстроенное взаимодействие между предприятиями, способности быстро получать достоверную информацию и своевременно адаптировать процессы становится фактором устойчивости всей производственной цепочки», — рассказал заместитель генерального директора ФЦК Алексей Байшев, выступая на сессии «Промышленные данные как основа будущей модели развития производства».
По словам Алексея Байшева, сам по себе обмен данными автоматически не приводит к росту производительности. Федеральный центр компетенций всегда двигается планомерно и предлагает начинать с оптимизации и стандартизации процессов, повышения эффективности как внутри предприятия, так и в цепочке, и только после этого переходить к цифровизации, автоматизации и роботизации процессов. Эксперты ФЦК работают на предприятиях самых разных отраслей экономики, и практика показывает, что причины потерь не всегда находятся внутри отдельного участка или предприятия.
«Создание условий для более прозрачной и синхронизированной работы производственных цепочек помогает раньше выявлять отклонения, снижать влияние неопределенности, уменьшать связанные с этим потери и повышать производительность труда и устойчивость промышленной кооперации», — подчеркнул Алексей Байшев.
ФЦК сопровождает проекты повышения производительности в ходе федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Участники увеличивают прибыль в среднем на 43 млн рублей не за счет закупки оборудования или дополнительного найма, а за счет выявления скрытых резервов и грамотной работы с данными. В ходе нацпроекта «Средства производства и автоматизации» ФЦК разрабатывает эффективные решения по роботизации. С 2025 года получено более 500 заявок от российских промышленников, завершено 216 проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.