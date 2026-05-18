Жители Черноземья вложили 39 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В первом квартале 2026 года жители Черноземья вложили 9 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января по март к ПДС в макрорегионе присоединились 80,4 тыс. человек — на 19% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Центробанка.