Главные новости к вечеру 18 мая 2026 года

Кремль раскрыл программу визита Путина в Китай
В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание около 40 документов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, соглашения будут охватывать сферы промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и другие направления.
В Белоруссии стартовали учения сил ядерного сдерживания
В Белоруссии началась тренировка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В Севастополе раскрыли ущерб после атаки ВСУ
В ходе аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая зафиксированы повреждения в 66 частных и многоквартирных домах, а также 34 автомобилях.
Президент Венгрии отверг требование Мадьяра об отставке
За Андрея Ермака внесли полную сумму залога
В Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили изданию «Общественное», что внесена полная сумма залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Установленные судом 140 млн гривен (около $3,1 млн) перечислены.