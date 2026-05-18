Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 18 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 18 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Кремль раскрыл программу визита Путина в Китай

Источник: РИА "Новости"

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание около 40 документов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, соглашения будут охватывать сферы промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и другие направления.

В Белоруссии стартовали учения сил ядерного сдерживания

Источник: РИА "Новости"

В Белоруссии началась тренировка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В Севастополе раскрыли ущерб после атаки ВСУ

Источник: РИА "Новости"

В ходе аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая зафиксированы повреждения в 66 частных и многоквартирных домах, а также 34 автомобилях.

Президент Венгрии отверг требование Мадьяра об отставке

Источник: Reuters

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назвал требование премьер-министра Петера Мадьяра о своей отставке несостоятельным, поскольку оно основано на оценочных суждениях, не предусмотренных законодательством.

За Андрея Ермака внесли полную сумму залога

Источник: Reuters

В Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили изданию «Общественное», что внесена полная сумма залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Установленные судом 140 млн гривен (около $3,1 млн) перечислены.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше