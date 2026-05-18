Главные новости к вечеру 18 мая 2026 года

В ходе аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая зафиксированы повреждения в 66 частных и многоквартирных домах, а также 34 автомобилях.