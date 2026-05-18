Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «ЦИПР-2026»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на крупнейшей конференции по цифровой трансформации базовых секторов промышленности «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. Она объединяет ведущих заказчиков, разработчиков и чиновников, которые решают задачи технологического лидерства и независимости от иностранного программного обеспечения, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства отметил, что отрасль информационных технологий продолжает демонстрировать рост, оставаясь одним из ключевых драйверов национальной экономики. За 6 лет доля сектора в структуре ВВП страны увеличилась вдвое, а объем продаж отечественного софта и сервисов вырос почти в 4,5 раза, превысив по итогам прошлого года 5 трлн рублей. Крупный корпоративный сектор все чаще отказывается от зарубежных аналогов в пользу решений отечественных разработчиков. Российское программное обеспечение используется уже более чем на 10 млн рабочих мест, обеспечивая управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий по всей стране.
Впервые с 2022 года экспорт услуг по созданию ПО и сопутствующих цифровых продуктов вырос на 15%. Параллельно с финансовыми показателями растет и кадровый потенциал отрасли. На сегодняшний день в сфере информационных технологий занято более 1 млн специалистов. По решению Президента России Владимира Путина для отрасли сохранены ключевые преференции, напрямую стимулирующие инвестиции в создание и развитие отечественных программных решений.
«Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются. Она является одним из драйверов нашей промышленности», — заявил Михаил Мишустин.
Кроме того, глава правительства отметил, что с момента запуска индустриальных центров компетенций полное импортозамещение программного обеспечения управленческих и производственных процессов достигнуто в геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, а также в недропользовании. В авиа-, двигателе- и судостроении, общем и железнодорожном машиностроении, легкой промышленности, транспорте, логистике, торговле, финансах, строительстве и ЖКХ этот показатель превышает 90%.
Михаил Мишустин подчеркнул, что при разработке программного обеспечения важно не только закрывать потребности предприятий, но и учитывать складывающиеся на рынке тренды. Он выделил два наиболее перспективных направления: облачные технологии и искусственный интеллект.
«Сегодня облачные сервисы, искусственный интеллект приходят на многие предприятия и доказывают свою эффективность. Надо это учитывать. Действовать на опережение. Не просто создавать аналоги продуктов, чтобы закрыть потребности организаций, но и прогнозировать изменения, стараться успешно конкурировать на новых, только появляющихся, перспективных направлениях. Тем самым формировать фундамент для долгосрочного технологического лидерства. Это является одной из национальных целей, утвержденных Президентом», — сказал глава кабмина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.