Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «ЦИПР-2026»

Глава правительства отметил, что отрасль информационных технологий продолжает демонстрировать рост, оставаясь одним из ключевых драйверов национальной экономики. За 6 лет доля сектора в структуре ВВП страны увеличилась вдвое, а объем продаж отечественного софта и сервисов вырос почти в 4,5 раза, превысив по итогам прошлого года 5 трлн рублей. Крупный корпоративный сектор все чаще отказывается от зарубежных аналогов в пользу решений отечественных разработчиков. Российское программное обеспечение используется уже более чем на 10 млн рабочих мест, обеспечивая управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий по всей стране.