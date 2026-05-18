Калининградцев приглашают на масштабную уборку берегов реки Лавы

Жителей Калининградской области приглашают на масштабную уборку берегов Лавы. Большой субботник пройдёт в Правдинском округе в субботу, 23 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минприроды.
«23 мая встречаемся на побережье Правдинского водохранилища. В рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” мы проведём масштабную уборку берегов реки Лавы. Это отличный повод провести время на природе с пользой», — говорится в публикации.
Помимо уборки специалисты из Железнодорожного лесничества проведут важный мастер-класс. Они расскажут, что по закону считается валежником, а что — нет, а также как правильно собирать древесину в лесу, чтобы не нарушить правила.
Сбор запланирован на 10:00 за посёлком Темкино. Съезд с трассы 27К-149 на грунтовую дорогу. Координаты точки сбора: 54°23.932' 021°00.192'.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылкам: Добро.рф (для волонтеров); Яндекс. Формы.
«Мероприятие пройдёт в лесном массиве, поэтому одевайтесь правильно: плотная закрытая одежда и высокая обувь. Обязательно возьмите с собой средства от клещей (репелленты), а также питьевую воду/термос с чаем», — отметили в публикации.
