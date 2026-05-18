В Челябинской области появился новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут «10 вершин до 10 лет» появился в Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в главном управлении координации развития туризма в регионе.
В основу маршрута вошли 10 вершин, на которые составитель самостоятельно поднялся в возрасте от 5 до 9 лет. Именно поэтому проект ориентирован на семьи с детьми: все локации подобраны с учетом доступности, безопасности и удобства для начинающих туристов.
Маршрут объединяет знаковые природные объекты Челябинской области и соседних территорий. Среди них — шихан Торатау, гора Косотур, хребет Яманкая и другие объекты. Эти направления позволяют совместить живописные виды, несложные подъемы и комфортную туристическую инфраструктуру.
Сейчас маршрут «10 вершин до 10 лет» уже доступен в мобильном приложении «КУДА». Путешественники могут использовать его как готовый гид для планирования поездок по Южному Уралу.
