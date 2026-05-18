Первый день ЦИПР-2026: публикуем фото с главных мероприятий

Несколько тысяч человек посетили мероприятия первого дня форума «Цифровая индустрия промышленности России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 18 мая.
На цифровой конференции IT-индустрии на Нижегородской ярмарке собрались представителей власти, бизнеса и IT.
В пленарном заседании принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В рамках форума было подписано несколько важных для отрасли важных соглашений.
На выставке представлено более 180 стендов по различным тематикам, показаны новейшие достижения разработчиков в IT и других сферах.
ИА «Время Н» публикует фото с основных локаций форума.