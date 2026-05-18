В Тюменской области отремонтируют участок дороги Тюмень — Нижняя Тавда

Участок дороги Тюмень — Нижняя Тавда протяженностью 7,5 км отремонтируют в Тюменской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
«С начала выполнения работ подрядная организация успела провести фрезерование на расстоянии 3 километра. Половина из этого уже уложена новым асфальтобетоном. Контроль за качеством и сроком исполнения работ ведется регулярно», — сообщил заместитель начальника отдела ремонта и содержания управления автомобильных дорог Тюменской области Михаил Тетерин.
К ремонту дорожного полотна приступили 4 мая. Чтобы обеспечить необходимые темпы работ, на объекте задействовали значительный парк техники: 6 единиц используются для фрезерования покрытия, 12 — для укладки асфальтобетонной смеси, еще 12 работают на устройстве обочин. Полностью завершить ремонт планируется в ноябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.