Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Марьевка Самарской области отремонтируют школу

Особое внимание уделят вопросу водоснабжения.

Краснополянский филиал Марьевской школы отремонтируют в Самарской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципального района Пестравский.

Специалисты заменят кровлю, электропроводку, систему отопления и охранно-пожарную сигнализацию, выполнят отмостку, проведут внутреннюю отделку помещений и другие необходимые работы.

Особое внимание уделят вопросу водоснабжения. В рамках ремонта подрядчики проведут дополнительную линию водопровода от имеющегося колодца и оборудуют санузел внутри здания. Также для школы закупят новое оборудование и мебель на сумму около 12 млн рублей. Завершить все работы планируется к 1 августа.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.