В селе Марьевка Самарской области отремонтируют школу

Краснополянский филиал Марьевской школы отремонтируют в Самарской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципального района Пестравский.
Специалисты заменят кровлю, электропроводку, систему отопления и охранно-пожарную сигнализацию, выполнят отмостку, проведут внутреннюю отделку помещений и другие необходимые работы.
Особое внимание уделят вопросу водоснабжения. В рамках ремонта подрядчики проведут дополнительную линию водопровода от имеющегося колодца и оборудуют санузел внутри здания. Также для школы закупят новое оборудование и мебель на сумму около 12 млн рублей. Завершить все работы планируется к 1 августа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.