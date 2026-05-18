В центре трансплантации Волжского пересадили почки почти 300 пациентам

С начала 2026 году в Филиале НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова в Волжском выполнено 38 трансплантаций, из которых 23 — почки (одна детская), 11 — печени и 4 — сердца. А всего за шесть лет работы учреждения пересадку почки получили почти 300 пациентов. Как отметили в облкомздраве, с начала 2026 года трансплантация почки включена в перечень операций, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, они проводятся бесплатно.