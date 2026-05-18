В Зеленодольске в Татарстане отремонтируют поликлинику № 4

Поликлинику № 4 отремонтируют в Зеленодольске Республики Татарстан. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате совета Зеленодольского муниципального района.
Работы затронут фасад, внутренние помещения и организацию пространства. В частности, после ремонта откроют два дополнительных кабинета, что поможет сократить очереди и ускорить прием. Кроме того, полностью обновят инфекционный бокс: там появится стационар дневного пребывания для больных, и пациенты смогут получать лечение ближе к дому, без необходимости ездить в другие медучреждения.
Более эффективно будет использован и цокольный этаж: там разместят раздевалки для персонала, картотеку, служебные кабинеты, а также необходимое инженерное и техническое оборудование. Одновременно в поликлинике создадут условия для соблюдения санитарно-противоэпидемических требований и комфортной работы сотрудников, в том числе оборудуют гардероб.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.