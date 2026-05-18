В Зеленодольске в Татарстане отремонтируют поликлинику № 4

Работы затронут фасад, внутренние помещения и организацию пространства. В частности, после ремонта откроют два дополнительных кабинета, что поможет сократить очереди и ускорить прием. Кроме того, полностью обновят инфекционный бокс: там появится стационар дневного пребывания для больных, и пациенты смогут получать лечение ближе к дому, без необходимости ездить в другие медучреждения.