Первый в мире ИИ-метод доклинической диагностики осложнений создали в России

Ученые из Лаборатории таргетной терапии и предиктивной диагностики Центрального университета в понедельник, 18 мая, разработали первый в мире метод диагностики воспалительных заболеваний, который использует технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Разработка позволяет обнаружить риски осложнений у пациентов, когда симптомы их заболевания еще не выражены. Оно может повысить эффективность лечения по крайней мере для двух миллионов пациентов пульмонологических отделений с воспалительными заболеваниями легких и с аутоиммунными заболеваниями.
Новый метод позволяет прогнозировать динамику эффективности терапии и заранее оценивать риски развития серьезных осложнений. Он может учитывать индивидуальные особенности иммунной системы пациентов, чтобы помогать врачам подбирать индивидуальный протокол лечения, передает журнал The International Journal of Molecular Sciences.
29 апреля исследователи из Сеченовского университета в сотрудничестве с коллегами из других вузов представили инновационную технологию, которая способна одновременно защищать печень от повреждений и стимулировать ее регенерацию.