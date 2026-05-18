В Нижегородской области с борщевиком будут бороться с помощью ИИ

С сорняками, инвазивными и опасными растениями в Нижегородской области будут бороться с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о внедрении цифровых решений в эту сферу заключили региональный минсельхоз и Сбер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая открылась на Нижегородской ярмарке 18 мая.