В Нижегородской области с борщевиком будут бороться с помощью ИИ

С сорняками, инвазивными и опасными растениями в Нижегородской области будут бороться с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о внедрении цифровых решений в эту сферу заключили региональный минсельхоз и Сбер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая открылась на Нижегородской ярмарке 18 мая.
По словам главы нижегородского минсельхоза Николая Денисова, одним из самых проблемных растений для региона остается борщевик Сосновского, борьба с которым требует комплексного подхода.
«Применение разнообразных методов борьбы с этим растением уже дает определенные результаты, но для повышения эффективности важно располагать объективными данными. Внедрение технологий ИИ позволит систематизировать информацию о распространении борщевика, отслеживать динамику его распространения и выстроить более продуктивную стратегию борьбы», — уверен министр.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году в Нижегородской области работы по уничтожению борщевика прошли на площади 700 га. В 2026 году их планируется провести уже на 1,2 тыс. га.