Какой сегодня праздник: Всемирный день семейного врача

Всемирный день семейного врача отмечается ежегодно 19 мая. В праздник чествуют семейных врачей, то есть врачей общей практики. Эти специалисты оказывают первичную медико‑санитарную помощь всем членам семьи — и взрослым, и детям, проводят первичную диагностику, ведут пациентов с хроническими заболеваниями, координируют лечение и занимаются профилактикой заболеваний и формируют культуру заботы о здоровье. Профессия врача‑универсала имеет давнюю историю. В России её истоки связывают с развитием земской медицины в 1860‑х годах (после отмены крепостного права). Тогда появились земские врачи, которые оказывали помощь сельскому населению — часто в очень сложных условиях. Со временем эта модель легла в основу современной системы первичной медицинской помощи.
Сегодня отмечается День фармацевта. Дата приурочена к историческому событию: 19 мая 1581 года при Иване IV Грозном открылась первая аптека на Руси — Верхняя Государева аптека. Изначально она обслуживала только царскую семью и двор, но положила начало организованному аптечному делу в стране. В эпоху Петра I появился указ о запрете продажи лекарств в «зелейных лавках» и учреждение частных аптек. А в 1789 году был издан первого Аптекарского устава, заложившего законодательную основу аптечной сети.
День ландышей — неофициальный праздник, символизирующий приход весны и пробуждение природы. Чаще всего его отмечают 19 мая: считается, что к этой дате ландыши распускаются в средней полосе России. Однако сроки цветения зависят от климата: в тёплых регионах цветы могут появиться уже в конце апреля, а в более прохладных — в июне. Нежные белые цветы издавна наделялись особым смыслом: чистотой и невинностью из‑за белоснежного цвета и хрупкой формы, возрождением и весной — ландыш одним из первых расцветает после зимы. Ландыш — это скромная, тихая красота. В отличие от пышных садовых цветов, ландыш ценится за утончённость. Кстати, ландыш майский занесён в Красную книгу во многих регионах России. Собирать его в дикой природе запрещено — это вредит экосистеме и может привести к исчезновению вида на локальной территории. А еще он ядовит. Все части растения содержат сердечные гликозиды: они опасны при попадании внутрь. Букет нужно ставить в недоступном для детей и домашних животных месте.