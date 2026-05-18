Какой сегодня праздник: Всемирный день семейного врача

День ландышей — неофициальный праздник, символизирующий приход весны и пробуждение природы. Чаще всего его отмечают 19 мая: считается, что к этой дате ландыши распускаются в средней полосе России. Однако сроки цветения зависят от климата: в тёплых регионах цветы могут появиться уже в конце апреля, а в более прохладных — в июне. Нежные белые цветы издавна наделялись особым смыслом: чистотой и невинностью из‑за белоснежного цвета и хрупкой формы, возрождением и весной — ландыш одним из первых расцветает после зимы. Ландыш — это скромная, тихая красота. В отличие от пышных садовых цветов, ландыш ценится за утончённость. Кстати, ландыш майский занесён в Красную книгу во многих регионах России. Собирать его в дикой природе запрещено — это вредит экосистеме и может привести к исчезновению вида на локальной территории. А еще он ядовит. Все части растения содержат сердечные гликозиды: они опасны при попадании внутрь. Букет нужно ставить в недоступном для детей и домашних животных месте.