В Тюмени прошел ночной забег «Путешествие в 90-е»

Ночной забег «Путешествие в 90-е» прошел в Тюмени при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Мероприятие состоялось в экопарке «Затюменский» и объединило любителей спорта, музыки и атмосферы 90-х. Чтобы поддержать общую тему праздника, многие заранее продумали яркие образы. На забег пришли в неоновых лосинах, джинсовых куртках, бермудах, разноцветных ветровках и с заметными аксессуарами.
После открытия и общей разминки участники вышли на дистанцию 4,2 км. Забег прошел в дружеской атмосфере, а на финише бегунов встречали аплодисментами и памятными подарками. После чего для гостей выступила кавер-группа, прошли розыгрыш призов, показ мод, шоу двойников Юрия Шатунова и конкурс на звание мистера и мисс забега. Дополнением к программе стал проезд мотоколонны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.