Потанин высказался о необходимой модели регулирования ИИ в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Ограничение доступа российских компаний к иностранным разработкам по искусственному интеллекту (ИИ) и нейросетям необходимы лишь в отраслях, где открытость и доступность несут опасность, в промышленности регулирование должно быть более либеральным, считает президент компании «Норникель» Владимир Потанин.
«То, что нужно иметь доступ к разной информации, к разным разработчикам — это достаточно очевидно. Оторванные от конкурентной среды, мы не сможем быть конкурентными», — сказал он журналистам в кулуарах выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). «Здесь речь идет о самоограничениях. И к ним надо подойти более смело. И самоограничиваться только там, где это несет опасность», — добавил он.
Ранее в апреле Потанин высказывал мнение, что под регулирование в сфере ИИ должны попадать отрасли, касающиеся обороны, космоса и безопасности, в которых бизнес выполняет государственные заказы и получает государственную поддержку.
«Регулирование внедренческой части (по ИИ — ред.) в промышленности должно быть наиболее либеральным. Потому что сейчас идет эпоха экспериментов. И если эти эксперименты не давать делать, то будем отставать по темпам внедрения», — подчеркнул президент компании.
По его словам, мир сейчас переживает экспериментальную фазу развития искусственного интеллекта и в такой фазе важно сохранять право на ошибку.
Президент компании также отметил, что ему близка позиция правительства по вопросу регулирования в сфере ИИ, которую высказал Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии на выставке ЦИПР.
«Позиция правительства, которая говорит о том, что надо защитить то, где ошибки недопустимы, от того, где есть поле для экспериментов. В этом смысле я на одной волне с тем, что сказал сегодня председатель правительства», — уточнил Потанин.
Одиннадцатая конференция ЦИПР «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» проходит в Нижнем Новгороде 18−21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.