Скрывали отношения годами: история любви Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями: у пары родился сын по имени Лео. Долгое время артисты официально не подтверждали свои отношения, но со временем поклонникам стало понятно, что они точно вместе. История любви Акиньшиной и Козловского — в материале «Вечерней Москвы».
Прошлые отношения.
Первой женой Козловского была польская актриса Уршула Магдалена Малка, с которой они учились на одном курсе актерского искусства и режиссуры СПбГАТИ. Они были женаты с 2008 по 2011 год. Общих детей у пары не было. Позже он состоял в отношениях с актрисой Юлией Снигирь, но пара рассталась в 2014 году. С 2015 года актер жил вместе с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. В марте 2020 года у них родилась дочь Ода Валентина. В 2021 году актер рассказал, что они расстались практически сразу после рождения дочери.
В 2000-х годах Акиньшина встречалась с музыкантом Сергеем Шнуровым. В тот период их роман был одним из самых обсуждаемых, так как на момент начала отношений актрисе было всего 16 лет, а ее возлюбленному — 30. В 2008 году Акиньшина познакомилась со своим первым мужем — предпринимателем Дмитрием Литвиновым, от которого в 2009 году родила сына Филиппа. Однако в 2010 году они развелись. Вторым мужем Акиньшиной в 2012 году стал кинопродюсер Арчил Геловани. У них родилось двое детей: в 2013 году — сын Константин, а в 2017 году — дочь Эмми. В 2018-м пара объявила о разводе.
Знакомство на съемках и слухи.
Актеры познакомились во время съемок фильма «Чернобыль» летом 2019 года. Козловский играл в картине главную роль, а Акиньшина — его возлюбленную. На момент съемок Козловский был в фактическом браке с Зуевой, однако слухи о романе с Акиньшиной начали появляться уже тогда. Их заметили вместе в одном из московских кафе, а в сентябре 2020 года — на отдыхе в Турции.
Поначалу они публично не рассказывали о своих отношениях. Артисты не выкладывали в соцсетях совместные фотографии и не давали интервью о личной жизни. Однако в мае 2021 года Акиньшина опубликовала видеозапись, на которой Козловский радовался победе любимой футбольной команды, прыгая по комнате.
В тот же период актер подтвердил разрыв с Зуевой. В одном из интервью артист заявил, что полностью несет ответственность за расставание, и отметил, что поступил «совершенно несправедливо» и «гадко» по отношению к партнерше. Однако подробностей разрыва он раскрывать не стал.
— Это наша жизнь, это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Она этого не заслуживает. Я бы даже сказал: гадко. Но больше я ничего говорить не буду, — заявил актер.
В январе 2022 года вышел сериал «Карамора», режиссером которого стал Козловский. На премьере рядом с ним была Акиньшина, которая позже опубликовала совместное фото в социальных сетях. Спустя год их вновь заметили вместе: Козловский, Акиньшина и ее сын Константин посетили Третьяковскую галерею.
Позже они вместе посетили премьеру сериала «Раневская», а в марте 2023 года пара появилась на церемонии вручения «Премии Художественного театра», учрежденной к 125-летию МХТ имени Чехова. На этот раз они даже не пытались скрыть свои отношения: актеры проводили друг с другом много времени, Козловский обнимал Акиньшину за талию.
В январе 2025 года они опубликовали одинаковые фотографии с отдыха в Южной Африке, что вызвало новую волну обсуждений. А в сентябре того же года Акиньшина выложила новые фото, на которых обнимала Козловского. После этого ни у кого не осталось сомнений, что они состоят в отношениях.
Тайная свадьба и рождение ребенка.
В апреле 2026 года в СМИ появились информация о том, что пара тайно поженилась, а Акиньшина беременна от актера. Они побывали на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera, и в Сеть попали кадры, на которых виден живот актрисы, а также кольцо на безымянном пальце. Позже эту информацию подтвердил продюсер, знакомый с актерами.
— Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы, — сказал он.
В ответ на это Козловский опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен аист. Актер не стал делать официальных заявлений, однако подписчики предположили, что артист таким образом оставил соответствующий знак в виде изображения птицы, которая символизирует прибавление в семье. А 18 мая пара объявила о рождении сына. Малыша назвали Лео.
— Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка… Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир! — поделился актер.
