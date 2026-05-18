Скрывали отношения годами: история любви Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского

В 2000-х годах Акиньшина встречалась с музыкантом Сергеем Шнуровым. В тот период их роман был одним из самых обсуждаемых, так как на момент начала отношений актрисе было всего 16 лет, а ее возлюбленному — 30. В 2008 году Акиньшина познакомилась со своим первым мужем — предпринимателем Дмитрием Литвиновым, от которого в 2009 году родила сына Филиппа. Однако в 2010 году они развелись. Вторым мужем Акиньшиной в 2012 году стал кинопродюсер Арчил Геловани. У них родилось двое детей: в 2013 году — сын Константин, а в 2017 году — дочь Эмми. В 2018-м пара объявила о разводе.