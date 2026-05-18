Ряд привычек в уходе за волосами им только вредит: от чего нужно отказаться

Россиянам перечислили привычки в уходе за волосами, от которых пора решительно отказаться. В список «вредных» попали популярные народные рецепты вроде луковых масок, горчицы и красного перца. Об этом со ссылкой на стилиста-технолога Алию Неврюеву сообщает «Газета.Ru».
Профессионал индустрии красоты предупредила, что использование жгучих средств — это прямой путь к проблемам с кожей головы. По словам Неврюевой, яичные маски или хлебный мякиш действуют как плацебо, а вот перец и горчица могут дать серьезные побочные эффекты. Она подчеркнула, что при реальном выпадении волос нужно сразу идти к трихологу и сдавать анализы крови, а не заниматься самолечением.
Стилист также призвала женщин забыть о привычке не мыть голову как можно дольше, чтобы волосы медленнее пачкались. Она объяснила, что сальные железы невозможно «натренировать», потому что их работа зависит от гормонов. Если неделями копить на волосах кожное сало, смешанное с пылью и лаком, это превратится в рай для грибка, который вызывает перхоть и даже выпадение.
Тем временем россияне все чаще стали ездить за пересадкой волос именно в Турцию. Турецкий врач Мерве Дузчимен с рассказала, что ежегодно в стране проводят около полумиллиона подобных операций для иностранцев. Она отметила, что на долю республики приходится до 70% мирового рынка пересадки волос, так как местные цены значительно ниже европейских и американских. Её слова приводит 360.ru.